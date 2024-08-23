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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:32
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Hüseyin G, evinde oturan Doğan A'yı sokağa çağırdı.

        Doğan A, evinden çıkıp Hüseyin G'nin yanına yaklaştığı anda şüpheli üzerindeki tabancayla Doğan A'ya ateş etti.

        Saldırıda ayaklarından yaralanan Doğan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

        Görüntülerde şüpheli Hüseyin G, sokakta beklediği Doğan A'ya yanına yaklaştığı anda belinden çıkardığı tabancayla ateş ediyor. Saldırıda yaralanan Doğan A. evine doğru hareket ederken saldırgan koşarak uzaklaşıyor.

        Silah seslerini duyan Doğan A'nın bir yakını ise kısa süre zanlının peşinden koşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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