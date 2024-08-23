Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Hüseyin G, evinde oturan Doğan A'yı sokağa çağırdı.
Doğan A, evinden çıkıp Hüseyin G'nin yanına yaklaştığı anda şüpheli üzerindeki tabancayla Doğan A'ya ateş etti.
Saldırıda ayaklarından yaralanan Doğan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
Görüntülerde şüpheli Hüseyin G, sokakta beklediği Doğan A'ya yanına yaklaştığı anda belinden çıkardığı tabancayla ateş ediyor. Saldırıda yaralanan Doğan A. evine doğru hareket ederken saldırgan koşarak uzaklaşıyor.
Silah seslerini duyan Doğan A'nın bir yakını ise kısa süre zanlının peşinden koşuyor.
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