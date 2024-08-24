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        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 02:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 03:20
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        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, ilçede belirlenen beş ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 370 araç durdurularak belgeleri incelendi.

        Denetim kapsamında 86 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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