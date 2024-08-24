Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Süper Lig'de sezona Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayan Adana ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Adana Demirspor, geçen sezon rakibine sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenilmişti.
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