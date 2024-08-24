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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:52
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Süper Lig'de sezona Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayan Adana ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Adana Demirspor, geçen sezon rakibine sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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