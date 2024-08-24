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        Adana'da otomobilde 19 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

        Adana'da 19 kilo 150 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:02
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        Adana'da otomobilde 19 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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        Adana'da 19 kilo 150 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagajdaki çantaya gizlenmiş 19 kilo 150 gram esrar bulundu.

        Polis ekipleri, otomobildeki Serhat T. ve Şefik T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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