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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:10
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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Adana Demirspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.

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