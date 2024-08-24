Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Adana Demirspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.
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