Adana'da DSİ ekipleri Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması başlattı

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, köprü inşaatı nedeniyle debisi azaltılan Seyhan Nehri'nin bir kısmında oluşan görüntü kirliliğine karşı temizlik çalışması başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, nehir yatağının kent merkezi kesiminde kirlilik oluştuğuna ilişkin bazı medya kanallarında yer alan iddiaların incelendiği belirtildi.

Nehir yatağında "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı" projesi kapsamında köprü yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köprü çalışmaları sebebiyle yaklaşık 4 aydır nehir yatağına sadece can suyu bırakılmaktadır. Nehir yatağının çok geniş olması nedeniyle can suyu amacıyla bırakılan su, yatağın tamamını temizleyememektedir. Hızlı tren köprü çalışmaları nedeniyle, nehir yatağının haberlere konu kısımları tamamen suyla doldurulamamış ve bu süreçte can suyuyla beslenen bitkiler fazlaca gelişerek görüntü kirliliği oluşturmuştur."

Kirlilik oluşturan etkenlere karşı çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Nehir yatağının suyla doldurularak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, tarım arazilerine verilecek suyun israfına yol açacağından ve tren yolu köprüsü çalışmalarını sekteye uğratacağından mümkün olmamakla birlikte, söz konusu bölgede idaremizin imkanları dahilinde 3 iş makinesiyle temizlik çalışmalarına başlanmıştır. En kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kaldırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.