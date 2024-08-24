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        Adana'da bulunan yaralı kartal tedaviye alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:27
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        Adana'da bulunan yaralı kartal tedaviye alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı.

        Yüksekören Mahallesi'nde yaşayan Hasan İnceler, zeytin bahçesinde gezerken bir kartalın yaralı olduğunu fark etti.

        Kuşa su veren İnceler'in haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

        Ekibin tedavisine başladığı kartal, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak. ​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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