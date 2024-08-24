Adana'da bulunan yaralı kartal tedaviye alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı.
Yüksekören Mahallesi'nde yaşayan Hasan İnceler, zeytin bahçesinde gezerken bir kartalın yaralı olduğunu fark etti.
Kuşa su veren İnceler'in haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.
Ekibin tedavisine başladığı kartal, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.
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