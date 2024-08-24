Kozan'da depremlerde hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Adana'nın Kozan ilçesinde depremlerde hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde depremlerde hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile 25 Temmuz 2023'te ilçede meydana gelen sarsıntıda hasar aldıkları için yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
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