Kozan'da depremlerde hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile 25 Temmuz 2023'te ilçede meydana gelen sarsıntıda hasar aldıkları için yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

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