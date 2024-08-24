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        Kozan'da depremlerde hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde depremlerde hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:48
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        Kozan'da depremlerde hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Adana'nın Kozan ilçesinde depremlerde hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile 25 Temmuz 2023'te ilçede meydana gelen sarsıntıda hasar aldıkları için yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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