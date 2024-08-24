Adana'da yıldırım nedeniyle 4 ayrı ormanlık alanda yangın çıktı

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

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