Adana'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Y. (22) yönetimindeki otomobil, Kozan-İmamoğlu kara yolunun Tırmıl Köprüsü mevkisinde tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Y. ile araçtaki Melih (20), Arda ve Durdu Y. (43) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Durdu Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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