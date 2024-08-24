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        Adana'da domates yüklü kamyonetin devrilmesi kamerada

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmesi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 22:17
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        Adana'da domates yüklü kamyonetin devrilmesi kamerada
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmesi görüntülendi.

        Ceyhan-Kozan kara yolunun Haydarağa Köprüsü mevkisinde hareket halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmek üzere olduğunu fark eden başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda aldı.

        Görüntüde kamyonetin bir süre sonra devrilip sürüklenmeye başladığı görülüyor.

        Devrilen araçtaki domatesler de yola saçılıyor.

        Kamyonetin arkasında seyreden araçtaki yolcuların kaza sırasında panikle bağırması da kamera kaydında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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