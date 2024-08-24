Adana'da domates yüklü kamyonetin devrilmesi kamerada

Ceyhan-Kozan kara yolunun Haydarağa Köprüsü mevkisinde hareket halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmek üzere olduğunu fark eden başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda aldı.

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