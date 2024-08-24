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        GÜNCELLEME - Adana'da yıldırım nedeniyle 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:50
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        GÜNCELLEME - Adana'da yıldırım nedeniyle 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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