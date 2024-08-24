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        Adana'da ekmek fırınında çıkan yangın bitişiğindeki iş yerine sıçradı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde ekmek fırınında başlayıp ayakkabı mağazasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:07
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        Adana'da ekmek fırınında çıkan yangın bitişiğindeki iş yerine sıçradı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde ekmek fırınında başlayıp ayakkabı mağazasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçe merkezindeki bir ekmek fırınının un deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fırındaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ayakkabı mağazasına da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan ekiplere vatandaşlar da yardım etti.

        Belediye Başkanı Ali Avan da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti.

        Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında fırının tamamı, mağazanın ise bir bölümü hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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