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        Büyükbaş üreticisinden besiciye aracılık masraflarını ortadan kaldıran mezat

        EREN BOZKURT - Adana'da yetiştiriciler, büyükbaş satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması ve daha uygun fiyatla hayvan alınabilmesi için mezat organize ederek 200 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosunu doğrudan besicilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:05
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        Büyükbaş üreticisinden besiciye aracılık masraflarını ortadan kaldıran mezat
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        EREN BOZKURT - Adana'da yetiştiriciler, büyükbaş satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması ve daha uygun fiyatla hayvan alınabilmesi için mezat organize ederek 200 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosunu doğrudan besicilerle buluşturdu.

        Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte mezat düzenlendi.

        Burada oluşturulan alanda, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 200 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun satışa sunuldu.

        Besiciler, seçip beğendikleri büyükbaşları satın almak için sırayla tekliflerini sundu.

        Hayvanların tamamının satıldığı mezattaki açık artırmada galip gelen katılımcılar sevinç yaşadı.

        - "Aracılığın önüne geçecek bir sistem"

        Dost Ziraat İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, AA muhabirine, piyasadaki manipülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Talebe göre mezat günlerini artırabileceklerini dile getiren Bozkurt, "Yeter ki üreticimiz kazansın. Bölge ve ülke adına öncülük yaptık. Mezatları daha fazla yaygınlaştırıp üreticileri çok daha pozitif noktaya getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Bozkurt, yaş meyve ve sebze sektöründe olduğu gibi hayvancılıkta da aracılık sisteminin üretici ile tüketici arasına girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Mezat, aracılığın önüne geçecek bir sistem. Üreticiler hayvanı değerinde alıyor. Kimse rakamı şişirip kendini zarara sokmuyor. Amacımız hem şişirilmiş hem de üreticinin üzüleceği fiyatları engellemek. Mezat sadece bize değil tüm üreticilerimize açık bir alan. Buraya hayvanları getirip açık artırma usulüyle doğru değerlerde satabilirler."

        Mezada getirilen hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisini paylaşan Bozkurt, "Burada alıcılar, hayvanlarla ilgili her türlü bilgiyi profesyonel sağlık ekiplerimizden aldılar, beslenme koşullarını öğrendiler. Sattığımız hayvanlar konusunda alıcılara 24 saat destek verebileceğimizi, gerekli noktada sağlık ekiplerimizi ve beslenme uzmanlarımızı yönlendirebileceğimizi belirttik." ifadelerini kullandı.

        - "Her ilde hayvan pazarı var ama bu çok farklı bir olay"

        Mezat katılımcılarından Mehmet Çelik, hem tarım hem de hayvancılıkla uğraştığını ifade etti.

        Çelik, mezadı duyunca yer almak istediğini dile getirerek, "İlk kez böyle bir mezada katıldım. Her ilde hayvan pazarı var ama bu çok farklı bir olay. Gayet başarılı buldum. Ülkemiz için gayet başarılı, öncü bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli hayvanlar var. Yazılan rakamlar biraz düşük ama mezat olduğu için artacaktır." diye konuştu.

        Konya'dan gelen Eyüphan Ünal da mezadın sektör adına güzel bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hayvanlar ve tesis çok kaliteli. Satış süreci de şeffaf şekilde gerçekleştirildi. Sonraki mezatlara da katılmak istiyoruz. Ülkemiz hayvancılığına böyle değerli bir etkinlik kattıkları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        - "Suni fiyat artışlarının önüne geçmek için önemli fırsat"

        Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, mezatları desteklediklerinin altını çizerek, "Mezatlar, suni fiyat artışlarının önüne geçmek için önemli fırsat. Birlik olarak bu tür etkinliklerin daha yaygın olmasını istiyoruz. Böylelikle hem üreticilerin hem de tüketicilerin daha adil fiyatlamalara kavuşacağını inanıyoruz." dedi.

        Yücesan, etkinliğin başarıyla geçmesinin yaygınlaşmasında önemli olacağını belirtti.

        Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Bilen de mezatla ilgili şunları kaydetti:

        "Organizasyonu doğrudan üreticilerle akademinin bir araya geldiği önemli ortam olarak görüyoruz. Organizasyonu, hem hayvancılık piyasasının güncelini görmemiz hem de öğrencilerimizin meslek alanlarında fiili uygulamaları yapabileceği eğitim alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu alanda öğrencilerimize uygulamalı eğitimler verebileceğiz."

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