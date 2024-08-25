Büyükbaş üreticisinden besiciye aracılık masraflarını ortadan kaldıran mezat

EREN BOZKURT - Adana'da yetiştiriciler, büyükbaş satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması ve daha uygun fiyatla hayvan alınabilmesi için mezat organize ederek 200 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosunu doğrudan besicilerle buluşturdu.

Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte mezat düzenlendi.

Burada oluşturulan alanda, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 200 düve, anaç angus, buzağı ve damızlık tosun satışa sunuldu.

Talebe göre mezat günlerini artırabileceklerini dile getiren Bozkurt, "Yeter ki üreticimiz kazansın. Bölge ve ülke adına öncülük yaptık. Mezatları daha fazla yaygınlaştırıp üreticileri çok daha pozitif noktaya getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bozkurt, yaş meyve ve sebze sektöründe olduğu gibi hayvancılıkta da aracılık sisteminin üretici ile tüketici arasına girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mezat, aracılığın önüne geçecek bir sistem. Üreticiler hayvanı değerinde alıyor. Kimse rakamı şişirip kendini zarara sokmuyor. Amacımız hem şişirilmiş hem de üreticinin üzüleceği fiyatları engellemek. Mezat sadece bize değil tüm üreticilerimize açık bir alan. Buraya hayvanları getirip açık artırma usulüyle doğru değerlerde satabilirler."

Mezada getirilen hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisini paylaşan Bozkurt, "Burada alıcılar, hayvanlarla ilgili her türlü bilgiyi profesyonel sağlık ekiplerimizden aldılar, beslenme koşullarını öğrendiler. Sattığımız hayvanlar konusunda alıcılara 24 saat destek verebileceğimizi, gerekli noktada sağlık ekiplerimizi ve beslenme uzmanlarımızı yönlendirebileceğimizi belirttik." ifadelerini kullandı.