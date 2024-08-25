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        Adana'da yarışmacılar el yapımı tahta araçlarıyla birincilik için mücadele etti

        Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:23
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        Adana'da yarışmacılar el yapımı tahta araçlarıyla birincilik için mücadele etti
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

        Kamışlı Mahallesi'ndeki etkinlikte katılımcılar tarafından tasarlanan 30 tahta araç yer aldı.

        Yarışmacılar, 600 metrelik parkurda yokuş aşağı birinci olabilmek için mücadele etti.

        Yarışmayı ilk sırada tamamlayan İbrahim Güçlü'ye tam altın ve horoz, ikinci sıradaki Harun Şengün'e yarım altın ve oğlak, üçüncü olan Ömer Faruk Aktaş'a çeyrek altın ve keçi hediye edildi.

        Organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, gazetecilere "Tahta Ralli Araba Yarışları"na ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Yörenin kültürüne uygun hediyeler seçtiklerini dile getiren Erdem, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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