Adana'da yarışmacılar el yapımı tahta araçlarıyla birincilik için mücadele etti

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Kamışlı Mahallesi'ndeki etkinlikte katılımcılar tarafından tasarlanan 30 tahta araç yer aldı.

Yarışmacılar, 600 metrelik parkurda yokuş aşağı birinci olabilmek için mücadele etti.

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan İbrahim Güçlü'ye tam altın ve horoz, ikinci sıradaki Harun Şengün'e yarım altın ve oğlak, üçüncü olan Ömer Faruk Aktaş'a çeyrek altın ve keçi hediye edildi.