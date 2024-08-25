Adana'da dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil evin damından bir dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil evin damından bir dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı.
Yeşilbağlar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, 2 katlı ikametin damından alttaki dükkanın çatısına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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