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        Adana'da dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil evin damından bir dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:40
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        Adana'da dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil evin damından bir dükkanın çatısına düşen kişi yaralandı.

        Yeşilbağlar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, 2 katlı ikametin damından alttaki dükkanın çatısına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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