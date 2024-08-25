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        Adana'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:56
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        Adana'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Kışla Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araç sürüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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