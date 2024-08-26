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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:26 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör

        Adanaspor: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Dabo, Turgay Philipp Gemicibaşı, Ferhat Katipoğlu, Fofana, Diakite (Dk. 71 Yepie Yepie), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 90+4 Alp Efe Kılınç)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 66 Berkay Sülüngöz), Welinton, Murat Akça (Dk. 79 Tarık Tekdal), Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 79 Bekir Karadeniz), Enes Keskin (Dk. 58 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Lima (Dk. 79 Muhammet Enes Erdem), Eze

        Goller: Dk. 42 Metehan Altunbaş, Dk. 67 Ciss, Dk. 87 Turgay Philipp Gemicibaşı (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 22 Lima, Dk. 40 ve 53 Eze, Dk. 88 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Welinton, Dk. 50 Enes Keskin, Dk. 80 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 46 Dabo, Dk. 70 Ferhat Katipoğlu, Dk. 90+1 Yepie Yepie (Adanaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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