Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da balık tutarken otomobil çarpan kişi yaralandı

        Adana'da köprü üzerinde balık tutarken otomobil çarpan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 02:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da balık tutarken otomobil çarpan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da köprü üzerinde balık tutarken otomobil çarpan kişi yaralandı.

        Çatalan Köprüsü'nde, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 01 AOC 426 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca önce beton bariyere ardından balık tutan İzzet Arlı'ya çarptı.

        Kazada Arlı ağır yaralandı, sürücüsü ise yara almadı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Çalışmaların ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Benzer Haberler

        Adanaspor-Pendikspor maçının ardından
        Adanaspor-Pendikspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adanaspor - Pendikspor: 3-4
        Adanaspor - Pendikspor: 3-4
        Adana'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adana'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adana'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Adana'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı taraftarlarla bir araya geldi
        Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı taraftarlarla bir araya geldi