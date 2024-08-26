Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeşiltepe Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta Hüseyin G, evinde oturan Doğan A'yı sokağa çağırmıştı. Doğan A'ya Hüseyin G'nin yanına yaklaştığı sırada şüpheli ateş etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 23 Ağustos'ta Yeşiltepe Mahallesi'nde evinde oturan Doğan A'nın Hüseyin G. tarafından sokağa çağrılmasının ardından silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürdürüldü.

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