CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da gazetecilerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazetecilerle bir araya geldi.

Bulut, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen buluşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin önemli bir sonuç aldığını söyledi.

Ülke gündeminin dinamik olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası yeni bir siyasi iklime evrildi. Bunu doğru tarif edebilir, buradan olumlu sonuçlar çıkarabilirsek tabloyu da değiştirme imkanı doğmuş olur." dedi.

Bulut, iktidara gelmeye hazır olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: