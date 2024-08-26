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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da gazetecilerle buluştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:46
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da gazetecilerle buluştu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazetecilerle bir araya geldi.

        Bulut, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen buluşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin önemli bir sonuç aldığını söyledi.

        Ülke gündeminin dinamik olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası yeni bir siyasi iklime evrildi. Bunu doğru tarif edebilir, buradan olumlu sonuçlar çıkarabilirsek tabloyu da değiştirme imkanı doğmuş olur." dedi.

        Bulut, iktidara gelmeye hazır olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Biz zaten hazırız. Erken seçim birinci parti olmuş bir partinin liderinin ya da kadrolarının istemeyeceği bir şey olabilir mi? Bu siyasetin varlığına aykırı bir şey. Hep söylüyoruz, gölge kabineyle, genç kadrolarla biz iktidara hazırız. İktidar için her türlü hazırlıklara devam ediyoruz. Bu iktidarın, dönemini bitirmeye gücünün olacağı kanaatinde değilim. Biz erken seçimi bugün de istiyoruz ama iktidar da dönem sonunu bitiremeyecek gibi görünüyor. Sonuç itibarıyla erken seçim yakındır."

        Partisinin yeni tüzük çalışmalarının sürdüğünü belirten Bulut, ülkenin yönetimine talip olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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