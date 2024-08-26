Adana'da DSİ ekiplerinin Seyhan Nehri'ndeki temizlik çalışması sürüyor

Köprü inşaatı nedeniyle debisi azaltılan Seyhan Nehri'nin bir kısmında oluşan kirliliğe karşı Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünce başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.

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