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        Adana'da DSİ ekiplerinin Seyhan Nehri'ndeki temizlik çalışması sürüyor

        Köprü inşaatı nedeniyle debisi azaltılan Seyhan Nehri'nin bir kısmında oluşan kirliliğe karşı Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünce başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:50
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        Adana'da DSİ ekiplerinin Seyhan Nehri'ndeki temizlik çalışması sürüyor
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        Köprü inşaatı nedeniyle debisi azaltılan Seyhan Nehri'nin bir kısmında oluşan kirliliğe karşı Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünce başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.

        Seyhan Nehri üzerindeki köprü çalışması sebebiyle su seviyesinin düşürüldüğü nehirde oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için 6 iş makinesiyle çalışma yapılıyor.

        Nehirdeki yosunlar ve yüzeydeki atıklar ekiplerce temizleniyor.

        Kentin Seyhan ve Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri'ndeki çalışmalar dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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