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        Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde 86 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 73 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:59
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        Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde 86 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 73 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelindeki denetimlerini 19-25 Ağustos'ta sürdürdü.

        Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada ruhsatsız 73 tabanca ve 13 av tüfeği ile 2 bin 837 fişek bulundu.

        Ekipler, kontrol edilen 22 aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 245 şüpheliden 92'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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