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        Adana'da boya çalışması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

        Adana'da inşaatın boyanması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:05
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        Adana'da boya çalışması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
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        Adana'da inşaatın boyanması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki binanın 9. katında boya yapıldığı sırada iskele bozuldu.

        Bu sırada 2 işçi, iskele ile dairenin tavanı arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışmasıyla işçiler, bulundukları yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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