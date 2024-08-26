Adana'da boya çalışması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Adana'da inşaatın boyanması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Adana'da inşaatın boyanması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki binanın 9. katında boya yapıldığı sırada iskele bozuldu.
Bu sırada 2 işçi, iskele ile dairenin tavanı arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışmasıyla işçiler, bulundukları yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.
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