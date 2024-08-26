Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.
Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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