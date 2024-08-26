Adana'da hastanenin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde özel bir hastanenin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde özel bir hastanenin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'ndeki özel hastanenin çamaşırhane kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden hastane personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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