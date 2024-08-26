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        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:32
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        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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