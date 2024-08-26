Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.
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