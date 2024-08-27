Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri hasar gördü

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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