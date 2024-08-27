Adana'da operasyon ve denetimlerde 34 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 34 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 av tüfeği, 23 tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan parçalar, 2 çelik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 531 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.