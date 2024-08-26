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        Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cesedi ailelerine teslim edildi

        Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:52
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        Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cesedi ailelerine teslim edildi
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        Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi yakınlarına teslim edildi.

        Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde, dün indikleri su kuyusunda hayatını kaybeden Bilal Arkın (60) ve Eyüp Bircan'ın (60) cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Arkın ve Bircan'ın cesedi daha sonra ailelerine verildi.

        Bircan'ın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü. Arkın'ın cenazesinin ise yarın Feke'de defnedileceği öğrenildi.

        İlçedeki Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın'ın su kuyusundan çıkmaması üzerine komşusu Eyüp Bircan da kuyuya inmişti. Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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