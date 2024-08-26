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        GÜNCELLEME - Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

        Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:52
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        GÜNCELLEME - Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cenazeleri defnedildi
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        Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde, dün indikleri su kuyusunda hayatını kaybeden Bilal Arkın (60) ve Eyüp Bircan'ın (60) cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Arkın ve Bircan'ın cesedi daha sonra ailelerine verildi.

        Bircan'ın naaşı Kozan Asri Mezarlığı'nda, Arkın'ın cenazesi de Feke ilçesindeki Şahmuratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenlerine, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları katıldı.

        İlçedeki Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın'ın su kuyusundan çıkmaması üzerine komşusu Eyüp Bircan da kuyuya inmişti. Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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