GÜNCELLEME - Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

İlçedeki Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın'ın su kuyusundan çıkmaması üzerine komşusu Eyüp Bircan da kuyuya inmişti. Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı.

Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde, dün indikleri su kuyusunda hayatını kaybeden Bilal Arkın (60) ve Eyüp Bircan'ın (60) cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Arkın ve Bircan'ın cesedi daha sonra ailelerine verildi.

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