Saimbeyli'de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla proje başlatıldı

"Eğitim Seferberliği" projesinde ayrıca velilerle işbirliğini geliştirmek için mahalle toplantıları ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilecek.

Öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde resim, müzik ve kitap okuma yarışmaları ile spor müsabakalarının planlanacağı projede, çeşitli eğitimler düzenlenecek.

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