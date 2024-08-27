Aladağ'da kadınlar sattıkları ürünlerin gelirini cami inşaatına bağışladı

Mahalle muhtarı Durmuş Gönül, duyarlı davranıştan dolayı kadınlara teşekkür etti.

Etkinlikte yaptıkları yufka, sıkma ve börekleri satan vatandaşlar, kazançlarını caminin derneğine verdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir grup kadın, sattıkları yufka, sıkma ve börekten elde ettikleri geliri cami inşaatına bağışladı.

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