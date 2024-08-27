Aladağ'da kadınlar sattıkları ürünlerin gelirini cami inşaatına bağışladı
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir grup kadın, sattıkları yufka, sıkma ve börekten elde ettikleri geliri cami inşaatına bağışladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir grup kadın, sattıkları yufka, sıkma ve börekten elde ettikleri geliri cami inşaatına bağışladı.
Büyüksofulu Mahallesi'nde kadınlar, yapımı süren Gönüldağ Camisi'ne destek için etkinlik düzenledi.
Etkinlikte yaptıkları yufka, sıkma ve börekleri satan vatandaşlar, kazançlarını caminin derneğine verdi.
Mahalle muhtarı Durmuş Gönül, duyarlı davranıştan dolayı kadınlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.