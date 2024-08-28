Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-25 Ağustos'ta kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

İkametlerden birinin bahçesinde, toprağa ekili 54 kök Hint keneviri bulundu.

Diğer adreslerdeki aramalarda da 42 kilogram esrar, 563 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılabilen 725 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ve 32 gram eroin ele geçirildi.