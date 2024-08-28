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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:48
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-25 Ağustos'ta kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

        İkametlerden birinin bahçesinde, toprağa ekili 54 kök Hint keneviri bulundu.

        Diğer adreslerdeki aramalarda da 42 kilogram esrar, 563 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılabilen 725 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ve 32 gram eroin ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, çalışmalarda 41 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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