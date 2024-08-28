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        Adanaspor'da hedef yeni taktik anlayışıyla daha iyi oyun sergilemek

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, taktik anlayışlarından oyuncularının memnun kaldığını belirterek, "Bireysel hataları ortadan kaldırabilirsek inanıyorum ki taraftar daha iyi bir Adanaspor izleyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:24
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        Adanaspor'da hedef yeni taktik anlayışıyla daha iyi oyun sergilemek
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        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, taktik anlayışlarından oyuncularının memnun kaldığını belirterek, "Bireysel hataları ortadan kaldırabilirsek inanıyorum ki taraftar daha iyi bir Adanaspor izleyecek." dedi.

        Sol Bamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi dönemi karışık geçirdikleri için antrenmanlarla daha iyiye gitmeye çalıştıklarını söyledi.

        Göreve geldikten sonra oyun sistemini değiştirdiğini dile getiren Bamba, "Kulübe gelmeden önce oynamak istediğim sistemin 3-4-3 ve 3-5-2 olduğunu söylemiştim. Türkiye'de bu taktiğe çok alışık değiliz. Son maçta gerçekten iyi mücadele ettik. Oyuncularım gelip bu taktikten memnun olduklarını ifade etti. Bundan dolayı Adanaspor 3-4-3 şeklinde devam edecek." diye konuştu.

        Sol Bamba, kadroda 2 savunma ve bir hücum oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu, kulüp yönetiminin bu konuda elinden geleni yapmaya çalıştığını anlattı.

        Transfer döneminin 13 Eylül'de sona ereceğini anımsatan Fildişi Sahili asıllı Fransız teknik direktör, "Takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları bulup buraya getirmek istiyoruz. Yeni oyuncularımı görmek ve takıma monte etmek istiyorum." dedi.

        Bamba, ligdeki 3 maçta 11 gol yemelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ben defans oyuncusuydum. Gol yediğimizde gerçekten deliye dönüyorum ama genç bir takımımız var. Bireysel hataları ortadan kaldırabilirsek inanıyorum ki taraftar daha iyi bir Adanaspor izleyecek." diye konuştu.

        - "Taraftarlarımız arkamızda olmaya devam etsin"

        Sol Bamba, taraftarların sabırlı olmasını isteyerek, "Her zaman taraftar gol ve galibiyet ister, bunu anlıyorum. Taraftarlarımız arkamızda olmaya devam etsin. Yeni gelecek oyuncularımızla oyun değişecek. Daha iyiye gideceğiz ve taraftarı mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trendyol 1. Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor, 13. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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