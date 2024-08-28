Adana'da kursiyerlerin tasarladığı bebekler lösemili çocuklara gönderilecek

Kursiyerlerden 21 yaşındaki Rahime Aslan da yaptığı bebeklerin çocuklara bağışlanacak olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yüreğir Kaymakamlığı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında "Amigurumi ve Dolgu Bebek Kursu" düzenlendi.

Adana'da kursiyerlerin elinden çıkan amigurumi ve dolgu bebekler, lösemi hastası çocuklara hediye edilecek.

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