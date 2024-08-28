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        Adana'da kursiyerlerin tasarladığı bebekler lösemili çocuklara gönderilecek

        Adana'da kursiyerlerin elinden çıkan amigurumi ve dolgu bebekler, lösemi hastası çocuklara hediye edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:53
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        Adana'da kursiyerlerin tasarladığı bebekler lösemili çocuklara gönderilecek
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        Adana'da kursiyerlerin elinden çıkan amigurumi ve dolgu bebekler, lösemi hastası çocuklara hediye edilecek.

        Yüreğir Kaymakamlığı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında "Amigurumi ve Dolgu Bebek Kursu" düzenlendi.

        Güney Adana Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen eğitime 24 yaş altı 30 kişi katıldı.

        Kursu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin tasarladığı ürünler, merkezde sergilendi.

        Merkezin proje koordinatörü Zeynep Gökmen, AA muhabirine, kursta 30 amigurumi ve 150 dolgu bebek üretildiğini söyledi.

        Serginin yarın sona ereceğini belirten Gökmen, "Ürünler lösemili çocuklara hediye edilecek." dedi.

        Kursiyerlerden 21 yaşındaki Rahime Aslan da yaptığı bebeklerin çocuklara bağışlanacak olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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