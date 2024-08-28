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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik dronla denetim

        Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik dronla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:46
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik dronla denetim
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        Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik dronla denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı çıkışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı.

        Araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol eden ekipler, şoförlerin yolculuk sürelerini belirlemek için de takograf cihazlarını inceledi.

        Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, daha sonra trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.

        Dronla eşliğinde yapılan denetimlerde ise emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir otobüs şoförüne 691 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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