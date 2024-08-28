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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:02
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Zafer Bayramı'nı büyük coşku, heyecan ve gururla idrak ettiklerini belirtti.

        Türk milletinin tarih boyunca hak ve hürriyetleri için mücadele ettiğini kaydeden Kanlı, "Ağustos ayını nice zaferlerle süsleyen aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te, 1922'de de Dumlupınar'da tarihin seyrini değiştiren muhteşem başarılar kazanmıştır." ifadesini kullandı.

        Kanlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

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