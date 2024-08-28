Adana'da panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yeşiloba Mahallesi'nde Nebi C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen panelvan ile Mehmet A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasındaki Eyüp Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan, vatandaşlar sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin beklendiği sırada yaralılar için kartonla gölgelik oluşturdu.
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