Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Uğur Demirok kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.
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