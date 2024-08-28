Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalıştı.
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