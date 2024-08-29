Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştiren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ramazan Çur'u durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde Çur'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Çur, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Adanasporlu futbolcular, Sol Bamba yönetiminde yükselişe geçeceklerine inan...
        Adanasporlu futbolcular, Sol Bamba yönetiminde yükselişe geçeceklerine inan...
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti
        Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti
        Adana'da oto yedek parça dükkanında yangın
        Adana'da oto yedek parça dükkanında yangın
        Adana'da panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı