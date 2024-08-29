Şarkıcı Bayhan, Aladağ'da konser verecek

Belediye Başkanı Kemal Özdemir, AA muhabirine, kutlamalar kapsamında konserden önce "Zafer Yürüyüşü" yapılacağını, devamında Bayhan'ın vatandaşlarla buluşacağını belirterek, "Aladağ halkı, sanata ve sanatçıya ilgi duyan bir halk. Her fırsatta halkımızı sanatla ve sanatçılarla buluşturmaya gayret edeceğiz. Tüm halkımızı konsere bekliyoruz. " dedi.

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