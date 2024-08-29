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        Mersin'de LNG yüklü tırın tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:30
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        Mersin'de LNG yüklü tırın tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, V.E. idaresindeki 31 ATM 298 kupa plakalı ve tankerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LGN) yükü bulunan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti.

        İhbar üzerine olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tankerde hasar oluştu.

        Soğutma yapılan tankerdeki LGN'nin başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan yangından dolayı güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Tarsus-Adana istikameti ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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