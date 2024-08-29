Mersin'de LNG yüklü tırın tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan yangından dolayı güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Tarsus-Adana istikameti ulaşıma açıldı.

Soğutma yapılan tankerdeki LGN'nin başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, V.E. idaresindeki 31 ATM 298 kupa plakalı ve tankerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LGN) yükü bulunan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı.

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