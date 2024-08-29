Adana'da yıldırım düşmesi sonucu 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 13 keçi telef oldu.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 13 keçi telef oldu.
Bahçecik Mahallesi Karaosman Deresi mevkisinde Yüksel İlhan küçükbaş hayvanlarını otlatırken aniden bastıran yağmur nedeniyle hayvanlar ağaç altlarına sığındı.
Bu sırada bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle İlhan'ın 13 küçükbaş hayvanı telef oldu.
Olayda İlhan yara almadan kurtuldu.
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