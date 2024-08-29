Mersin'de pikaba çarpan otomobilin şoförü yaralandı
Mersin'de pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'de pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana-Pozantı otoyolunun Çamalan mevkisinde yol kenarında park halindeki plakası öğrenilemeyen pikaba, Emrah İnce idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada yaralanan İnce, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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