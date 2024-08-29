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        Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:31
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        Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce çeşitli sezonlarda Adanaspor formasını giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Isaac Donkor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Donkor, kendisini yeniden turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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