Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce çeşitli sezonlarda Adanaspor formasını giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Isaac Donkor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Donkor, kendisini yeniden turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.
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