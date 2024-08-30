Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Ayşe D, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoldan aldığı taşla boşanma aşamasındaki karısının başına vurmaya başlayan Murat D, olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşayan Ayşe D. (52) ve Murat D. (55), Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tartıştı.

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