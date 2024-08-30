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        Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocasının başına taşla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:45
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        Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın hayatını kaybetti
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocasının başına taşla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşayan Ayşe D. (52) ve Murat D. (55), Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tartıştı.

        Yoldan aldığı taşla boşanma aşamasındaki karısının başına vurmaya başlayan Murat D, olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından darbedildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Vatandaşlar, kaçmasına izin vermedikleri yaralı zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

        Ağır yaralanan Ayşe D, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı Murat D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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