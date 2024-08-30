Adana'da 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hapis cezası alan C.A.Ö'nün Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi.
Adreste yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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