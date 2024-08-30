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        Adana'da 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:19
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        Adana'da 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hapis cezası alan C.A.Ö'nün Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi.

        Adreste yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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