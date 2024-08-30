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        Sürücü adaylarının sınava sanal ortamda hazırlanması için simülasyon geliştirdi

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kuran girişimci Tarık Arı, direksiyon sınavına girecek kişilerin tecrübe kazanması için sanal gerçeklik gözlüğüyle çalışan sürüş simülasyonu tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:32
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        Sürücü adaylarının sınava sanal ortamda hazırlanması için simülasyon geliştirdi
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kuran girişimci Tarık Arı, direksiyon sınavına girecek kişilerin tecrübe kazanması için sanal gerçeklik gözlüğüyle çalışan sürüş simülasyonu tasarladı.

        Teknoloji alanında çalışmalar yapan 34 yaşındaki Tarık Arı, sürüş eğitimi verilen yapay zeka destekli VR Drive Projesi geliştirmeye başladı.

        Arı, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın akademik danışmanlığını yürüttüğü projesini 2 yılda tamamladı.

        Çukurova Kalkınma Ajansının "Genç Girişimci Destek Programı" ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına başvuran Arı, verilen destekle Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kurdu.

        Arı'nın sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) çalışan simülasyonunu satın alan bir sürücü kursu, projeyi müşterilerinde uygulamaya başladı.

        - "Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanılıyor"

        Tarık Arı, AA muhabirine, sürücü adaylarının, simülasyondaki sanal eğitmenlerin verdiği sesli komutlarla araç kullandığını söyledi.

        Kullanıcılara gerçek bir direksiyon sınavı deneyimi yaşattıklarını dile getiren Arı, şöyle konuştu:

        "Simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi her türlü detay var. Sanal gerçeklik gözlüğüyle birebir araç kullanmış gibi oluyorsunuz. Sürücü adaylarımız, VR gözlüğü taktığında Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanmaya başlıyor. Kişideki endişe ve korku azalıyor."

        Proje danışmanı Doç. Dr. Yasin Kaya da simülasyonun yeni özellikler eklenerek geliştirileceğini belirterek, "Ülkemizde sanal sürüş eğitimine öncülük edecek, sürücü kurslarındaki atıl ve eski simülatörlerin yerini alacak bir teknoloji üretildi." diye konuştu.

        - Sürücü adayları acemiliklerini atıyor

        Sürücü kursu işletmecisi Alparslan Ceylan ise satın aldığı projeden memnun olduğunu, simülasyon sayesinde araçlarının yıpranmadığını ve bakım maliyetlerinin azaldığını anlattı.

        Simülasyonu deneyen Merve Avcı da trafik korkusunu sanal ortamda yendiğini belirterek, "Çalışmada Adana'nın caddelerinin olması bir avantaj. Sanal diyemeyeceğim kadar gerçek. Komutları gayet öğretici." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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