Sürücü adaylarının sınava sanal ortamda hazırlanması için simülasyon geliştirdi

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kuran girişimci Tarık Arı, direksiyon sınavına girecek kişilerin tecrübe kazanması için sanal gerçeklik gözlüğüyle çalışan sürüş simülasyonu tasarladı.

Teknoloji alanında çalışmalar yapan 34 yaşındaki Tarık Arı, sürüş eğitimi verilen yapay zeka destekli VR Drive Projesi geliştirmeye başladı.

Arı, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın akademik danışmanlığını yürüttüğü projesini 2 yılda tamamladı.

Çukurova Kalkınma Ajansının "Genç Girişimci Destek Programı" ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına başvuran Arı, verilen destekle Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kurdu.

Kullanıcılara gerçek bir direksiyon sınavı deneyimi yaşattıklarını dile getiren Arı, şöyle konuştu:

"Simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi her türlü detay var. Sanal gerçeklik gözlüğüyle birebir araç kullanmış gibi oluyorsunuz. Sürücü adaylarımız, VR gözlüğü taktığında Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanmaya başlıyor. Kişideki endişe ve korku azalıyor."

Proje danışmanı Doç. Dr. Yasin Kaya da simülasyonun yeni özellikler eklenerek geliştirileceğini belirterek, "Ülkemizde sanal sürüş eğitimine öncülük edecek, sürücü kurslarındaki atıl ve eski simülatörlerin yerini alacak bir teknoloji üretildi." diye konuştu.